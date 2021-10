Omrop TIP: Zoltin Peeter in FryslânDOK

Beeldtaal

Peeter woonde alleen, op een boerderij in de Hallumer mieden. Een gedreven kunstenaar die al vanaf de vroege jaren zestig tentoonstellingen had in belangrijke galeries en musea. Ook won hij internationale prijzen. In de jaren zeventig was hij naar Friesland vertrokken. Hier vond hij de stilte en de ruimte om zich volledig te kunnen concentreren op zijn werk en op het ontwikkelen van een geheel eigen beeldtaal.