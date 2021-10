Filip Stevanovic krijgt hulp van Sulejmani en Djuricic

Net als Stevanovic kwamen Sulejmani en Djuricic op jonge leeftijd naar Nederland. Waarover hij advies van hen krijgt? "Over van alles. Over de club, over hoe te trainen, over het land. Dat de mensen heel aardig zijn. En dat is ook zo. De mensen zijn heel aardig. Het is hier heel relaxed."

Een legende

Ze vertelden ook over Nazan Sahakyan. Ze is een soort 'moeder' voor de voetballers die naar Heerenveen komen. Ze helpt ze, vangt ze op en maakt eten voor ze.

Zo ook voor Miralem Sulejmani en Filip Djuricic. "Zeker hebben Miralem en Filip over haar verteld. Ze is een legende. Als ik eten nodig heb of zo, dan helpt ze mij. Ze is een heel goed vrouw."