Goud voor shorttracker Suzanne Schulting op 1500 meter in Japan

De 24-jarige wereldkampioene Schulting bleef in de finale Arianna Fontana uit Italië en Kim A-lang uit Zuid-Korea voor. Die behaalden zilver en brons. Xandra Velzeboer werd vijfde.

Schulting werd vorige week op de opening van het wereldbekerseizoen in Beijing eerste op de 1000 meter. Op die afstand won ze in 2018 Olympisch goud in de Chinese hoofdstad. In de Chinese hoofdstad ging ze toen op de 1500 meter onderuit.

Sjinkie Knegt

Sjinkie Knegt eindigde bij de mannen in de finale van de 1500 meter als vijfde. De Italiaan Yuri Confortola won. Al vroeg in de wedstrijd nam hij een grote voorsprong en die hield hij aan 'e einde vast .