Wiersma van BoerBurgerBeweging: "Met onze standpunten kunnen we wat betekenen voor Fryslân"

Een van de zaken waar de BoerBurgerBeweging naar wil kijken, is de reductie van stikstof. Wiersma vindt dat een 'juridische crisis'. "Het gaat om bepaalde natuurgebieden die ze willen beschermen."

Dat kan volgens haar ook anders. "Ze hebben nu stikstof als sturingselement gekozen om natuurgebieden te beschermen. Maar er zijn ook natuurgebieden waar de stikstof die er neervalt eigenlijk veel te hoog is. Maar die natuurgebieden doen het wel heel goed. Hoe komt dat? Omdat ze daar goed natuurbeheer toepassen. Wij vinden: kijk eerst wat je met goed beheer op kan lossen. Geen onhaalbare normen in de wet vastleggen."

Onhaalbare normen

"De Raad van State heeft niet gezegd dat er bepaalde normen in de wet moeten komen. Die zeiden: als je vergunningsruimte uitgeeft voor het uitstoten van stikstof, moet het eerst op voorhand gereduceerd zijn. Die discussie is gekaapt en daardoor zitten we nu met onhaalbare normen in de wet die heel schadelijk zijn voor ons land."

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de boeren 45 procent stikstof uitstoten. De meeste partijen willen de veestapel een stuk kleiner maken. "Dat vind ik grote onzin. We gaan op de wereld naar 10 miljard mensen. Het grootste vraagstuk wordt de productie van voedsel. We kunnen zeggen: we moeten biologisch of plantaardig eten, maar het is een wereldwijde trend dat er een grotere behoefte is aan dierlijke eiwitten. In Nederland hebben we allemaal innovaties die een oplossing kunnen zijn voor het stikstofvraagstuk."