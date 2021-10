Pytsje de Graaf stopt na 25 jaar politiek: 'Oog voor mensen, Fries en doorpakken'

Het was een schrik, die 28e maart van dit jaar, toen ze hoorde dat ze ziek was. Maar het heeft de oud-wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân en voormalig Dongeradeel ook leren relativeren. Daarnaast zijn veel dingen die door De Graaf tijdens haar wethouderschap in gang gezet zijn, de afgelopen jaren ten uitvoer gebracht in de gemeente. "Denk aan de Benelux Tour, de Waddenopera, maar ook het Vitaleerpark in het Tolhuispark. Het is prachtig, want het zijn de mensen in de gemeenschap die het uiteindelijk doen." Daarover spreekt ze graag. Want de gemeenschap, daar stond en staat ze nog steeds voor.

De dorpen en de stad Dokkum in Noardeast-Fryslân liggen De Graaf na aan het hart. "Als ik bijvoorbeeld terugkijk op de afgelopen tien jaar, dan denk ik: Dokkum was toen niet zo bruisend als nu."

Ook is De Graaf trots op de dorpsontwikkelingsmaatschappijen die de afgelopen jaren zijn ontstaan. "Dat zijn de mensen die de schouders eronder zetten." Vrijdag 29 oktober aan het eind van de middag was er in MFA De Ynset in Holwerd een afscheidsreceptie voor de Graaf georganiseerd. "Oog voor de mensen, betrokken bij de gemeenschap. Fries en doorpakken. Zo kennen we Pytsje!"