UNIS Flyers wint na shoot-out eerste wedstrijd in halve finale beker

In die overtime werd ook niet meer gescoord. Een shoot-out moest de beslissing brengen. Die ging met 2-0 naar de Flyers.

De halve finale wordt beslist met een 'best of three'. De tweede wedstrijd is zaterdag in Thialf. Een eventuele derde en beslissende wedstrijd wordt op woensdag gespeeld in Geleen.

De bekerfinale is op 9 januari.