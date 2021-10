Friezin Fenna Kalma vermorzelt vrouwen Heerenveen met vier goals

Halverwege stond er door twee doelpunten van Renate Jansen en twee doelpunten van Kalma al een niet te overbruggen 4-0 achterstand op het scorebord. Dat werd in de tweede helft alleen nog maar erger, want Kalma was nog niet klaar met scoren.

De Friezin vond nog tweemaal het net en ook Jansen maakte haar hattrick compleet. De laatste en achtste treffer van de avond kwam op naam van oud-Heerenveenspeelster Danique Ypema.

Met zes punten uit zeven wedstrijden staat Heerenveen op de voorlaatste plaats in de eredivisie.