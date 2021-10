Zuivelfabriek Dronryp gaat laatste weekend in: "Het was net alsof de fabriek huilde"

Jurjen Kuurstra is secretaris van Werkgroep Historisch Dronryp. Hij vertelt dat de fabriek in 1891 opgezet is door 25 boeren. "Burgemeester Bergsma heeft toen de aanzet gegeven om hier de 'Coöperatieve Zuivelfabriek Dronrijp' op te zetten. Het is met 300 koeien begonnen als boterfabriek."

44 verschillende soorten kaas

Na de boter kwam steeds meer kaas, vertelt Kuurstra. "Op een gegeven moment maakten ze hier wel 44 verschillende soorten kaas. De fabriek is groter geworden omdat het andere fabrieken overnam: Ried, Berltsum, Winsum, Easterlittens. De fabriek heeft in de oorlog ook wel een slechte tijd gehad. Toen was er zelfs een tekort aan melkbussen."

Later ging het weer beter, flink beter zelfs. "Rond 1979 hadden we de grootste kaasfabriek van Europa. Toen werkten er ook zo'n 89 mensen", zegt Kuurstra.

Ingrijpend voor Dronryp

De kaasfabriek moest in 2011 al dicht. Volgens Kuurstra was dat heel ingrijpend voor Dronryp. "Ook voor mijzelf: mijn vader heeft er gewerkt, mijn zoon heeft er gewerkt. Ik was huisschilder en heb er ook heel wat geschilderd."