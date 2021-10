Jorrit Bergsma met overmacht naar nationale titel op 5 kilometer

In een direct duel tegen de grote favoriet op deze afstand, Patrick Roest, ging het lang gelijk op. In de slotfase kwam Bergsma echter met een versnelling die zijn tegenstander niet kon volgen. Roest kwam uiteindelijk ruim 3,5 secondes later over de finish in 6.10,84.

In de laatste twee ritten kwamen onder meer Sven Kramer en Marwin Talsma niet in de buurt van de tijd van Bergsma. Talsma pakte wel het brons met 6.14,31. Kramer kwam na 6.16,06 als vijfde over de streep. Daarmee pakten ze beiden een startplaats voor de wereldbekers.

Harm Visser uit De Westereen en Ids Bouma uit Oudehaske deden niet mee om de internationale startplaatsen. Zij reden respectievelijk 6.34,48 en 6.36,75. Voor Visser was dat wel een persoonlijk record.