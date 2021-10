Drie stellingen over verdedigen bij Cambuur: "Er moet wel wat veranderen"

Tegenstander RKC Waalwijk lijkt de vorm te pakken te hebben. Er werd in de afgelopen weken gelijkgespeeld tegen Feyenoord, gewonnen van Sparta Rotterdam en van Willem II. "Ik vind dat ze het goed doen, we krijgen het niet makkelijk", denkt verdediger Doke Schmidt.

"Het is een heel geroutineerde ploeg", weet De Jong over de Waalwijkers. Bovendien spelen ze in een 5-3-2-systeem. "We zullen zondag niet veel kansen krijgen. Verwacht geen geweldige en prachtige wedstrijd, want ze spelen met vijf verdedigers. We moeten durven te voetballen op de juiste momenten."

Schmidt gaat zijn vrienden ook niet aanbevelen om voor de televisie te zitten zondag. "Voor de toeschouwers is het vaak minder leuk om naar te kijken. Je creëert minder kansen tegen dat soort systemen. We moeten nog scherper zijn voor de goal."

Is het nu ook een belangrijkere wedstrijd omdat RKC twee plekken onder Cambuur staat met twee punten minder? Volgens Schmidt niet. "Elke wedstrijd is voor ons belangrijk. Het hele jaar is het cruciaal om punten te pakken."