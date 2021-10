TeamNL met Femke Faber naar finale EK korfbal

Femke Faber (26) uit Gorredijk maakte haar debuut dit EK voor TeamNL. In de drie poulewedstrijden speelde de korfbalster van LDODK twee duels en kwam daarin tot tien goals. Faber werd als enige Fries op het laatste moment toegevoegd aan de EK-selectie van bondscoach Jan Niebeek, die in totaal zeven mannen en zeven vrouwen selecteerde voor dit EK.

In de eerste helft kon Oranje via 8-2 halverwege uitlopen naar 15-4 bij rust. Nederland was een klasse beter dan de Duitsers, die op het EK in 2018 nog zilver wonnen door in de halve finale heel verrassend België te verslaan.

Invalbeurt Faber

Na rust liep Nederland uit naar 27-6. In het laatste kwart wisselde bondscoach Jan Niebeek een groot aantal spelers. Ook Femke Faber mocht de laatste tien minuten meedoen en wist één keer te scoren. Eindstand: 38-8.

Droomfinale

België wist in de andere halve finale te winnen van Engeland. Daarmee revancheerden de Belgen voor het EK-debacle van 2018 toen ze voor het eerst buiten het podium eindigden. Ze verloren toen in de strijd om het brons van Portugal. En dus krijgen ze in eigen land tegen Nederland de kans op hun eerste gouden medaille op een EK.