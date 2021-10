Antoinette de Jong in persoonlijk record naar nationale titel op 1.500 meter

De Jong reed in de voorlaatste rit tegen Ireen Wüst uit Heerenveen, toen Jutta Leerdam met een persoonlijk record van 1.53,64 nog de snelste tijd had. Beide vrouwen konden met hulp van elkaar onder die tijd duiken, maar Wüst was met 1.53,48 net iets langzamer dan De Jong.

In de laatste rit kwamen Joy Beune en Melissa Wijfje niet meer aan de tijden van de top drie.

Wereldbeker

Met hun podiumplekken zijn De Jong en Wüst nu zeker van een startplaats op de Wereldbekerwedstrijden. Daarvoor moet je bij de eerste vijf eindigen. Marijke Groenewoud uit Hallum viel er met een zesde plaats net buiten. Ze reed wel een nieuw persoonlijk record: 1.54,76.

Reina Anema uit Gorredijk (13e in 1.56,52), Myrthe de Boer uit Scharsterbrug (15e in 1.56,76) en Kim Talsma uit Grou (18e in 1.57,33) kwamen niet in de buurt van het podium en de wereldbekertickets.