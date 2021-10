Felle reacties op 'Rede fan Fryslân' van rabbijn Benima: "Loopt door families"

De rabbijn maakte onder andere een vergelijking met hoe het naziregime in de jaren '30 Joden aanwees als gevaar voor de gemeenschap en de manier waarop Nederland volgens haar omgaat met mensen die niet tegen corona gevaccineerd zijn. Deze groep wordt volgens haar door minister De Jonge ook weggezet als een gevaar voor de samenleving.

"Ik vond het 'stuitend', deze vergelijking van onze democratische regering", zegt Sybrand Buma, burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio. Eerder reageerde hij al hard op de toespraak, maar Benima legde dat uit als het verdedigen van zijn oud-collega's in Den Haag.

"We zien ook in Den Haag hoe lastig het is om in deze tijd, die onzeker is, om met elkaar de beste besluiten te nemen. Er worden fouten gemaakt, altijd, maar om te zeggen: dit overhelt richting het naziregime, ik vind het verschrikkelijk", zegt Buma. "Deze discussie loopt door families."