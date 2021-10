Henk Veerman weer gepasseerd voor Vitesse, Joey Veerman vraagteken

Clubtopscorer Henk Veerman werd vorige week tegen FC Utrecht op de bank gezet, maar stond in het bekerduel tegen AFC wel weer in de basis. Toen scoorde hij ook, maar nu heeft trainer Johnny Jansen er toch weer voor gekozen om met Siem de Jong in de basis te beginnen.

Jansen wilde de opstelling nog niet bekendmaken. "Er zijn nog wat twijfelgevallen. Daarom kom ik nog niet naar buiten met de opstelling."

Vraagtekens en blessures

Joey Veerman heeft last van zijn teen. Hij gaat foto's laten maken en dan is het nog even afwachten of hij kan spelen of niet.

Wel wilde Jansen aangeven dat Sven van Beek weer kan spelen. Tegen AFC begon hij niet in de basis, maar viel hij nog wel in. "Hij was toen nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen", zegt de trainer. Van Beek had griep.

Nick Bakker viel in de wedstrijd tegen AFC uit met een blessure aan zijn hoofd. Na afloop was op de socials van sc Heerenveen te zien dat hij een flinke bult op zijn hoofd had. "Maar die bult was redelijk snel weer verdwenen daarna", zegt Jansen. "Maar hij zit wel bij de selectie en kan spelen zaterdag."

Een dikke bult op het hoofd van Nick Bakker: