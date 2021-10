Producent musical De Tocht geeft voor 3 miljoen aan obligaties uit:

Er zijn risico's, weet ook Van der Veen: "Dat is er altijd. We zijn alleen helemaal onderzocht door de beursorganisaties. Je moet alles aanleveren en alles wordt beoordeeld. Ze zijn heel enthousiast over deze obligaties." Van der Veen heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat het goed komt: "We hebben goed marktonderzoek gedaan en weten dat er een markt is voor dit soort musicals. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het goed komt."

IJsvloer van 2.000 vierkante meter

De Tocht wordt opgevoerd in een speciaal te bouwen theater in Leeuwarden, met een ijsvloer van 2.000 vierkante meter. Het verhaal gaat over vijf schaatsvrienden die met elkaar over de finish op de Bonkevaart komen.

Volgens zakelijk directeur Hans Staal van De Tocht BV en creatief producent Foppe van der Veen is er genoeg animo voor het stuk. Onderzoek zou uitwijzen dat de musical meer dan 460.000 bezoekers kan trekken uit het hele land. "De Elfstedentocht is niet alleen van de Friezen, maar is van iedereen in Nederland."

Première

De première van De Tocht zou eigenlijk afgelopen jaar zijn, maar werd vanwege corona uitgesteld naar 1 oktober 2022. In november start de kaartverkoop.