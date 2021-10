Op dag van première is Kneppelfreed actueler dan ooit

Oud-Tresoardirecteur en historicus Bert Looper vertelt dat Fedde Schurer op de dag van Kneppelfreed in Leeuwarden terechtstond voor het beledigen van de rechter. "Er was geen grote zaal geregeld. Buiten waren veel jongeren die het mee wilden maken: het ging om de Friese taal en het recht om Fries te spreken in de rechtbank. Toen ging het mis. Er werd wat geduwd en de politie raakte in paniek. Of het een geweldsexces was, weet ik niet, maar het heeft in ieder geval de naam Kneppelfreed gekregen."

Zelfvertrouwen

Volgens Looper heeft Kneppelfreed veel betekend: "Het gaf zelfvertrouwen: wij kunnen wat bereiken als wij voor de taal opkomen. Het ligt heel dicht bij jezelf: de vrijheid om jezelf te kunnen zijn en om de taal te spreken die van jou is."

Beeld van wat Fryslân moet zijn

Niet alleen voor het moment zelf, maar ook op de lange termijn. "Het meest belangrijke was misschien wel dat de Friese politiek het concept 'Fryslân' of 'Friese identiteit' accepteerde als uitgangspunt voor het beleid. Het taal- en cultuurideaal en de eigen bevoegdheid wordt in de Staten gedragen. Men kreeg een beeld van wat Fryslân eigenlijk moest zijn. Dat heeft Kneppelfreed opgeleverd."

Erg van deze tijd

Actrice Joke Tjalsma speelt een rechter in de voorstelling. Voor haar is duidelijk geworden dat de voorstelling eigenlijk erg van deze tijd is. "Het gaat over Kneppelfreed, maar ook over blokkeerfriezen en de plaatsnaamborden. Zo gaan wij door de tijd heen."

Tjalsma vindt het erg bijzonder om het stuk in de rechtbank op te voeren. "De meeste mensen komen daar natuurlijk niet. Dat is wel indrukwekkend. En het is op de plaats waar de strijd toen gestreden is."