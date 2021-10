Buma: "Controle QR-code niet eenvoudig, maar dat moet het doel niet zijn"

"Het ging niet zo slecht dat het nodig was om meteen boetes uit te delen", geeft Buma aan. "Wij hebben ook gezegd dat we eerste een periode geven om er een beetje in te komen."

Overtredingen niet te betrappen

Daarnaast moet Buma ook erkennen dat het nog niet zo makkelijk is om een boete te geven voor het niet controleren van QR-codes. "Want je moet er echt bij zijn er ernaast staan. Als er een handhaver in uniform bij een café komt, worden natuurlijk meteen QR-codes gecontroleerd. Dus het is niet zo eenvoudig om een overtreding te zien. Er zijn echt wel boa's, maar het is niet mogelijk om er altijd naast te staan."

Toch vindt Buma dat het geen 'papieren beleid' is. "Dat is het zeker niet. Want een ondernemer weet dat hij de code moet controleren. De gemeente geeft het door en de meeste ondernemers doen het ook wel. Ondernemers moeten zelf begrijpen dat het nodig is om naar de QR-code te vragen. Als ze het echt niet doen en willen, dan zullen we handhaven."

De ene wel, de andere niet

Er blijven altijd ondernemers die toch controle weigeren. Dat kan wrang zijn voor ondernemers die zich wel netjes aan de regels houden en bijvoorbeeld personeel kwijt zijn door ze in te zetten voor de controle, terwijl ze bij de buren zien dat er niet gecontroleerd wordt.

"Dat hoor ik ook en dat begrijp ik", zegt Buma. "Dat is een van de redenen om toch wel te handhaven. Maar nogmaals: het horen is niet voldoende, een handhaver moet echt zien dat er niet gecontroleerd wordt."