Een boek over het leven van Piet Paaltjens: "Over de Fries die hij was"

Haverschmidt is met name bekend geworden als dichter van humoristische gedichten, die vaak een zwarte rand hebben. Hij werd geboren aan de Voorstreek in Leeuwarden en is later predikant in Foudgum geworden.

De schrijver van het boek dat nu uitkomt, Johannes Keekstra, is ook opgegroeid in de omgeving van Dokkum. Dat wakkerde zijn interesse aan voor het leven en werk van Haverschmidt.

Friese en Leeuwarder wortels

"Het boek gaat over zijn tijd in Foudgum, maar ook over zijn Friese en Leeuwarder wortels. Over de Fries die hij was", zegt Keekstra. Bovendien schrijft hij over zijn tijd in de omgeving van Dokkum, 'waar Haverschmidt toen met de ziel onder z'n arm liep.'

Dat de schrijver en predikant diverse kanten had, vindt Keekstra heel boeiend. "Dat hij predikant was, waar verwachtingen van waren, maar dat hij ook die dichter was, die ook over zaken gedichten schreef die niet erg bij een predikant passen. Die twee gezichten - die twee noodzakelijkheden - vind ik wel heel fascinerend."

Mei

Vrijdag 12 november komt het boek uit. De theatervoorstelling zal plaatsvinden in de kerk van Foudgum en staat voor mei op de planning.