Eén maand na invoering van coronapas nul boetes uitgedeeld in Fryslân

Bij 18 Friese gemeentes is gevraagd hoeveel boetes er in de afgelopen maand zijn uitgedeeld voor het niet controleren van de zogenaamde QR-code. Uit de antwoorden van 15 gemeentes blijkt dat er een paar waarschuwingen zijn uitgedeeld door handhaving, maar dat er geen verdere maatregelen zijn opgelegd.

Toezicht hangt af van boa's

Vanuit gemeentes zijn het vaak boa's die in de gaten moeten houden of er wel goed genoeg wordt gekeken of bezoekers een geldige coronapas hebben. Uit de antwoorden van verschillende gemeentes blijkt dat zij te weinig boa's hebben om het systeem met de coronapas goed in de gaten te houden.

Zo zegt de gemeente Vlieland 's avonds geen boa te hebben, is er in de samenwerkende gemeentes Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland één team van boa's actief en geven andere gemeentes aan dat zij alleen zo nu en dan steekproefsgewijs controleren, of pas na klachten van bezoekers.