Noardeast-Fryslân heeft begroting rond, maar moet bezuinigen om het zo te houden

Wethouder Theo Berends is blij dat men de begroting voor 2002 zonder lastenverhogingen rond heeft gekregen. "Alleen de jaren daarna zien er veel minder uit", geeft hij toe. Door de zogeheten 'herijking van het gemeentefonds' krijgt de gemeente minder geld uit Den Haag.

De gemeenteraad zag dan ook meer over 2022 heen, dan naar het jaar zelf. "Ik snap het heel goed van de raad, want het staat er wel in. Wij willen dolgraag het heft in eigen hand houden, anders komen we onder verscherpt toezicht van de provincie."

OZB omhoog

Het idee is om de onroerende zaakbelasting (OZB) te verhogen. Je betaald OZB als je eigenaar bent van een woning, een ander gebouw of een stuk grond. Maar daar blijft het niet bij, geeft Berends aan. "Wij gaan aan de slag om de financiën van de drie voormalige gemeenten goed op een rij te zetten. Zo krijgen we een eenduidige begroten."

De nieuwe gemeenteraad moet uiteindelijk een besluit nemen over eventuele bezuinigingen. "De ruimte is er, maar moet op een efficiënte manier gezocht worden. Daarvoor gebruiken we zero based budgeting. Dat houdt in dat we vanaf nul beginnen. Je kijkt naar al je uitgaven en inkomsten, toetst of je efficiënt uitgeeft."

Ingrijpen

Het komt erop neer dat er nu wat tekort is. "Dan moet je kijken waar je op wilt snijden. Als er maar een paar procent overblijft, hebben we miljoenen over waar een raad eigen beleid op kan maken. Dat is wat men ook wil. Als we die OZB-verhoging niet zouden doen, staan we 2 miljoen in de min in 2025. Dat willen we oplossen door zero based budgeting."