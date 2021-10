Marit Bouwmeester zwanger; op koers voor de Olympische Spelen

Omdat ze een baby verwacht, doet Bouwmeester eind november niet mee aan het WK in de Laser Radial-klasse.

Bouwmeester is in mei uitgerekend. "Als alles goed mag blijven gaan, is de timing perfect voor mijn 'road to' de Olympische Spelen van Parijs", laat Bouwmeester weten op haar account. Ze won eerder al zilver op de Olympische Spelen van 2012, goud in 2016 en brons in 2021.