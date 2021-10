Cambuur kijkt alweer vooruit naar volgende wedstrijd na eenvoudige bekeroverwinning

"Het was geen moment moeilijk, zegt De Jong over de bekerwedstrijd van donderdagavond. "Het werd 5-0, maar we hadden er nog wel meer uit kunnen halen."

Andere basisspelers

Bij Cambuur kregen Maxim Gullit, Roberts Uldrikis en Filip Krastev een kans in de basis. "Die jongens moesten wennen aan onze manier van spelen, maar dat maakt niet uit."