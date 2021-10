Aris wint na moeilijk begin van The Hague Royals

Aris begon best goed aan de wedstrijd en stond al snel acht punten voor (5-13). Nog in de eerste periode draaide Den Haag het echter om. Na het eerste kwart was het 24-17. In het tweede kwart maakte Aris het verschil kleiner. Bij de rust stond Aris nog maar een punt achter (36-35) en dus had Aris nog alles om voor te spelen.

Aris is wakker

In het derde kwart had Aris het duel helemaal onder controle. Aris scoorde 14 punten op rij, terwijl Den Haag er niet een maakte (36-49). Aan het einde van het derde kwart had Aris een ruime voorsprong: 41-56.

Aris kon Den Haag in het laatste kwartier op afstand houden. Kleiner dan negen punten werd het verschil nooit. Aan het einde van de wedstrijd stond er een eindstand van 62-72 op het scorebord.

Brock topscorer

George Brock maakte tegen Den Haag de meeste punten (21). Ar'mond Davis was goed voor 17 punten.