Cambuur plaatst zich zonder problemen voor tweede ronde beker na overwinning op Ajax amateurs

Na zeker twintig minuten maakte Cambuur de eerste goal. Krastev kreeg de bal wat gelukkig mee en via Ajax-verdediger Xamm Flemming ging zijn schot in de goal. Even later kon de Bulgaar weer jubelen. Na een mislukt schot kopte hij de bal met een boogje in het doel.

In de 38ste minuut werd het 0-3. Uldrikis kopte de bal door na een hoekschop en bij de tweede paal kon Erik Schouten de bal eenvoudig binnen tikken.