Friese schoolkinderen moeten door 'Luchtfietsers' stem krijgen bij klimaattop

Twee van de Luchtfietsers, want zo noemen ze hun groep, gingen donderdagmiddag langs bij basisschool De Twiner in Sint Jacobiparochie. Daar kregen ze van de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 tekeningen met hun klimaatboodschappen overhandigd.

"Er gebeuren nu al verschrikkelijke dingen met het klimaat. Wij dromen van een andere toekomst. We zijn benieuwd hoe de kinderen daarover denken. Daarom halen we hier hun klimaatboodschap op", zegt studente en Luchtfietser Ellis Mourits uit Leeuwarden.

Warme trui

De kinderen denken bijvoorbeeld aan het stimuleren van rijden in elektrische auto's en het duurder maken van het vliegen, maar ook praktische zaken. "Een warme trui aandoen als je het koud hebt", zegt leerling Keano Nieland.

De boodschappen van de kinderen worden meegenomen naar Glasgow om ze onder de aandacht te brengen van de wereldleiders. "We hopen dat we ze aan iemand kunnen geven, maar daar zijn we nog mee bezig", zegt Mourits.

"Wij proberen als Luchtfietsers te kijken waar we beweging kunnen creëren. Het staat voor plannen maken en dromen. Misschien war irreëel, maar wij denken: je moet groot denken om de problemen van nu op te lossen."

Vijf dagen

De fietstocht begint zondag vanaf De Dam in Amsterdam. De eerste etappe is naar IJmuiden en vanaf daar pakken ze de boot naar Newcastle. De tocht gaat daarna in vier etappes van ongeveer tachtig kilometer per dag naar Glasgow.

Onderweg willen de Luchtfietsers praten met de lokale bevolking over de klimaatcrisis en mogelijke lokale oplossingen. Op 6 november sluiten ze zich aan bi het 'fietsersblok' bij de massale demonstratie op de Global Day of Action.