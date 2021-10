Morgan moest kunstjes doen, Henk Bleker: "Dit had echt niet gemoeten"

Zembla 'De verloren orka , gewijd aan deze zaak is donderdagavond te zien op NPO2. Naast Bleker komt ook beleidsmedewerker Folchert van Dijken aan het woord. Zij hebben destijds de voorwaarden opgesteld op grond waarvan de orka mocht verhuizen naar het park op het Canarische eiland Tenerife. In de vergunning staat meerdere keren vermeld dat Morgan alleen voor wetenschappelijk onderzoek en voor educatieve doeleinden gebruikt mocht worden. "Daar bedoelde ik dus geen shows mee", zegt Bleker nu, tien jaar later.

Verdwaald

De vrouwtjes-orka werd in 2010 waar vermagerd gevonden in de Waddenzee bij Lauwersoog . Waarschijnlijk heeft het dier bij Schotland 'een verkeerde afslag genomen'. In de anderhalf jaar daarna in het Dolfinarium van Harderwijk kwam ze weer op normaal gewicht.

Free Morgan

Er breekt een strijd los tussen de overheid, het dolfinarium en dierenactivisten in Nederland en daarbuiten. De roep om Morgan weer vrij te laten in de natuur werd steeds groter, maar dat zou onverantwoord zijn, want ze zou doof zijn. Haar familie kon ook niet kunnen worden getraceerd en daarom moest ze naar soortgenoten in een dierenpark. Eind 2011 ging Morgan op transport Schiphol naar Tenerife.

Eigen show

Al snel na aankomst in het park werd Morgan getraind om kunstjes te doen. Sindsdien heeft ze jarenlang een eigen show gehad. Dat is nooit de bedoeling geweest. Het Dolfinarium Harderwijk verzekerde het ministerie er indertijd van dat het nieuwe onderkomen van Morgan alleen wetenschappelijk onderzoek zou uitvoeren bij het dier. "Ik heb van tevoren geen onderzoek gedaan naar Loro Parque, ik ging ervan uit dat het goed zat. Maar dit soort shows, dat had echt niet gemoeten", zegt Bleker.