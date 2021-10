Waddenvereniging heeft goede hoop dat gaswinning onder het Wad nog tegengehouden kan worden

De waddenvereniging hoopt dat dit rapport een extra zet in de rug is. Petersen: "We weten van minister Blok dat hij zich graag laat leiden door onafhankelijke, feitelijke rapporten. Het KNMI-rapport is nogmaals een bevestiging waarom je niet moet beginnen met nieuwe aardgaswinning omdat je weet dat de zeespiegel vele malen meer zou kunnen stijgen als je nog meer fossiele brandstoffen gaat gebruiken."

Verkoop van Waddengasveld

Dinsdag werd duidelijk dat de NAM af wil van kleine velden op land en zee omdat er te weinig groeimogelijkheden zijn. Zo ook gasvelden onder de Waddenzee. De NAM wil de gasvelden nu verpachten in vier gebieden, die als losse bv's te koop aangeboden worden. Wat dit precies betekent voor de gaswinningsplannen in de Waddenzee is nog niet bekend.

Dit bracht een nieuwe vraag naar boven bij de Waddenvereniging. "Wat nu als een rijke Saoedische prins of Canadese cowboy de Waddenzeevelden van de NAM overkoopt?", zoals Petersen zegt. Aan de ene kant kun je er bang voor zijn, geeft hij aan. "Maar tegelijkertijd denken wij ook dat zij zouden weten dat de Waddenzee UNESCO werelderfgoed is. Als je een goede zakenman bent, dan moet je je goed achter je hoofd krabben als je investeert in het beschadigen van dat erfgoed."