HEA! Het milieu van de Mekels

Jaap en Dorien Mekel uit Ravenswoud doen er alles aan om het milieu zoveel mogelijk te sparen. Ze leven van eigen groente en fruit, wonen energiezuinig en geven de dieren rondom hun huis alle ruimte. In de composthoop bij de groentetuin komen bijvoorbeeld heel wat eieren van ringslangen uit. Jaap probeert zo weinig mogelijk te douchen en dus warm water te verbruiken. In plaats daarvan neemt hij regelmatig een duik in de zwemvijver voor hun huis.