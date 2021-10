Wethouder kan zorgen in Rotstergaast over geitenhouderij nog niet wegnemen

De inwoners maken zich zorgen over het plan voor een grootschalige geitenhouderij vlakbij hun dorp. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die dichtbij een geitenhouderij wonen, meer kans hebben op longaandoeningen. De GGD Fryslân heeft mede daarom geadviseerd om geen nieuwe geitenhouderijen toe te staan of uitbreiding van een bestaand bedrijf op een straal van twee kilometer rondom 'gevoelige bestemmingen'.

Voor de Rotstergaast zou het gaan om bijna vijfduizend geiten. Eerder deze week trok de fractie van de PvdA yn De Fryske Marren over deze zaak ook al aan de bel.

Ondernemer ook een kans geven

Wethouder De Jong fan De Fryske Marren kan zich de zorgen in het dorp wel indenken. Hij zit in een moeilijk parket omdat hij de geitenhouder als ondernemer ook een kans wil geven. De aanvraag is momenteel in behandeling bij de gemeente. Ergens in dit traject wordt ook het advies van de GGD meegenomen, naast andere zaken zoals de beoordeling van bijvoorbeeld de bouw- en de milieuvergunning.

Het duurt wel een paar maanden voordat de hele procedure voltooid is. Dan pas kan de gemeente uitsluitsel geven en wordt bekend of de grote geitenhouderij bij Rotstergaast er nu wel of niet mag komen.