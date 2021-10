Zorgen over IC's: reguliere zorg weer opgepakt, maar wel griepseizoen verwacht

Sinds een week verdeelt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding weer coronapatiënten het land. In vergelijking met eerdere coronagolven gaat het wel om minder covid-patiënten in de noordelijke ziekenhuizen. Maar het verschil is wel dat de reguliere zorg weer grotendeels is opgepakt, terwijl dat toen niet zo was.

Geen bijspringers van andere afdelingen

Daardoor zijn er minder IC-verpleegkundigen beschikbaar. Het tekort komt ook door een hoog ziekteverzuim. Bovendien springen bij de eerdere coronagolven verpleegkundigen van andere afdelingen bij op de intensive care. Maar dat kan nu niet.

Meer grieppatiënten verwacht

Doordat de griep in de afgelopen winter voor een groot deel weg is gebleven, hebben mensen nu minder weerstand tegen de groep. Daardoor kan het aantal grieppatiënten in de ziekenhuizen weer flink toenemen. Op dit moment is de situatie in Noord-Nederland 'beheersbaar', zegt het Acute Zorgnetwerk. Maar de druk blijft hoog.

Landelijk liggen er nu 859 patiënten in de ziekenhuizen, drie weken geleden waren dat er nog 469. Er liggen 200 patiënten op de IC's in Nederland.