Nog geen besluit over Brûsplak in Joure, maar dát het het komt is zeker

"Ik ben niet negatief gestemd", zegt Stegenga. "De gemeenteraad vindt met de motie die is neergelegd dat er een Brûsplak moet komen en er is ook toegezegd dat er geld wordt gereserveerd. Dus als de raad de uiteindelijke gesprekken met het college heeft gehad, kan er ook meteen worden gestart."

Ook is er besloten dat er voor februari 2022 wel een besluit moet worden genomen. De grootste hindernis is de discussie over de locatie.

De Stuit of een andere locatie?

"In Joure wordt veel gesproken over de locatie. Wij hebben als voorkeur sporthal De Stuit, maar er zijn ook andere locaties genoemd en uitgezocht", zegt Stegenga. Niet iedereen is blij met de keuze voor De Stuit. Deze sporthal ligt aan de drukke E.A. Borgerstraat, waar naast de scholen ook een aantal scholen ligt. Het is een drukke verkeersader door Joure.