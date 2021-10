'Groot Fries molenboek' als kroon op het jubileumjaar van De Fryske Mole

"Het is een verhalenboek geworden", zegt schrijver Gerben Wijnja. "Een boek waarin de strijd voor het behoud van onze oude Friese molens centraal staat. We hadden het geluk dat we al vroeg mensen hadden geïnterviewd die vanuit hun beroep te maken hadden met de oude molens. Molenaars, molenmakers. Dat is vrij uniek, want velen van hen leven al niet meer."

Boek al op de plank

Wijnja heeft naar eigen zeggen al een jaar of vijftig aan het boek gewerkt. Hij vindt molens al lang interessant en had vanuit die hobby al talloze verhalen op de plank liggen. "Toen De Fryske Mole bijna 50 jaar bestond, kwam de vraag of er ook een boek kon komen met wat er allemaal was verzameld. Ik heb dat eerst zelf op me genomen, later is Warner Bangma erbij gekomen."

Strijdverhalen

"Het zijn allemaal strijdverhalen, met veel emotie. Dat maakt het boek mooi", zegt Wijnja. "Het malen op de wind had z'n tijd op een gegeven moment gehad, er kwamen stoommachines, elektriciteit, motoren. De oude molen had het nakijken. Maar sommige mensen steunden wel het behoud van die molens." Daaruit is ook de stichting opgericht.