Is het Sven Kramer z'n laatste seizoen, of staat de deur nog op een kier?

Eigenlijk zou Kramer vrijdag aan zijn laatste seizoen als schaatser beginnen. Enige tijd geleden heeft hij al aangegeven er na de Spelen mee op te houden. Maar, de laatste tijd durfde hij dat niet meer zo hard te zeggen. Hoe zit dat nu?

Houdt hij na dit seizoen nu wel of niet op? Kramer: "Ik ben het wel van plan, maar misschien word ik op een dag wakker en denk ik: het is nog hartstikke leuk en het gaat goed, dus we gaan nog door. Dat voornemen heb ik niet, maar ik wil me nergens in gehinderd voelen om daarin een besluit te maken. Ik laat me dat door niemand vertellen."

Natte jassen

Vorig seizoen was hij wel enkele malen kritisch op de kwaliteit van de ijsvloer in Thialf. Een van de schaatsers die zich daar toen mee bemoeide, was Kramer. Hij kan nu nog niet zoveel zeggen over de ijskwaliteit van de 400 meter-baan van Thialf.

Wel is Kramer benieuwd hoe het in het komend weekend komt. "Vorig jaar was het relatief makkelijk te controleren omdat er geen publiek was. Er kan nu 75 procent in de hal, dan komen er ook natte jassen binnen en stel je voor dat het regent buiten. Het wordt een grote uitdaging om het dan voor elkaar te krijgen, want het wordt voor velen de eerste keer met andere omstandigheden. Ik kijk wel. Ik moet snel schaatsen en zij moeten een goede vloer neerleggen", zegt Kramer.