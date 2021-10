Sociaal-Duurzaam Weststellingwerf: "Scootmobielen rijden te traag"

Met zijn scootmobiel rijdt Andries Bosscha voorbij: 15 kilometer per uur. En dat is volgens hem dus niet hard genoeg. Eerder kon hij nog 19 kilometer per uur, maar nadat de accu's zijn gewisseld ging hij trager. Waarom weet hij niet. "Het wekt de indrukt dat je iets aan het verbergen bent, of je bent aan het bevoogden over mensen zonder eerlijk te vertellen wat je doet", vindt Bosscha.

Veiliger

Voor Bosscha is het belangrijk dat zijn scootmobiel sneller kan, want hij wil graag met zijn vrouw op pad, die steeds zo'n 19 km per uur moet fietsen vanwege haar pacemaker. Maar ook voor de veiligheid is het beter. "Als je iets harder kunt, kun je veiliger om de fietser heen."