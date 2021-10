De Fryske Marren houdt azc Balk open: "Nu wezenlijk andere situatie"

Eerder stemde de gemeente juist tegen het langer openhouden, maar vanwege de vluchtelingencrisis heeft het COA opnieuw een verzoek bij de gemeente neergelegd.

"Wezenlijk andere situatie"

"We hebben nu te maken met een wezenlijk andere situatie als toen in juni", zei Volbeda daarover. "Dit betekent dat wij vinden dat we met recht het nieuwe verzoek beoordelen kunnen en moeten. Eigenlijk is de keuze duidelijk. We geven lucht aan het COA en houden Balk nog twee jaar open."

Burgemeester wijst weer op het Rijk

Burgemeester Fred Veenstra herhaalde nogmaals zijn standpunt dat het Rijk zou moeten ingrijpen, in plaats van het over te laten aan provincies en gemeenten.