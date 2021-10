Femke Faber met Nederlands korfbalteam naar halve finale EK

Favoriet TeamNL had niet veel moeite met de Hongaren. De laatste van poule A werd met 39-8 aan de kant gezet. Femke Faber speelde de hele wedstrijd mee en wist zes keer te scoren.

België wil historie schrijven

In poule B was de eerste plaats voor België. De grote uitdager voor Oranje werd in eigen land, net als Nederland, zonder puntverlies groepswinnaar. De 'Rode Duivels' treffen in de halve finale Engeland.

Zaterdag om 19.00 uur is de EK finale in de Lotto Arena in Antwerpen. Daar hopen de Belgen historie te schrijven door voor 5000 man hun eerste Europese titel te pakken.