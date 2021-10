Natuurfotograaf Bosgra exposeert met zijn spreeuwen in Parijs

Vooral in het voorjaar komen de honderdduizenden vogels samen en dan is Bosgra er klaar voor. "Ik vind het een uitdaging om ze op een abstracte manier vast te leggen, dat ze die prachtige patronen maken tegen een helderblauwe lucht", zegt de fotograaf. "Het ziet eruit als zwarte pentekeningen, als een ballet."

Op het goede moment

Het landschap zelf neemt hij niet mee in zijn foto's: hij richt zich alleen op de vogels. De helderblauwe achtergrond in zijn werk is ook een belangrijk onderdeel, vertelt Bosgra, "Ik probeer het wel op mijn eigen manier te doen, om me helemaal te richten op de vormen en dan met dat heel heldere 'Yves Klein-blue' in de achtergrond." Daarvoor moet hij natuurlijk wel op het goede moment op de goede plaats zijn. "Dat geluk dwing je af", zegt hij.

Espace Beaurepaire

De Prix de la Photographie Paris is één van de grootste fotowedstrijden in Frankrijk. Van over de hele wereld doen er fotografen mee. "Veel mensen weten niet waar ze naar kijken", zegt Bosgra over zijn foto van de spreeuwen. "Dat levert mooie gesprekken op."

Niet alleen heeft hij de prijs gewonnen, zijn werk is ook terug te vinden in de tentoonstelling 'Espace Beaurepaire'. Alle winnaars uit de verschillende categorieën hangen in deze expositie in Parijs.