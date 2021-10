GGD naar Terschelling en Ameland voor nieuwe vaccinatiteronde

De GGD is op 8 en 29 november in Nes op Ameland om prikken te zetten. Op 9 november en 2 december kunnen mensen terecht in West-Terschelling. De GGD is nog in gesprek met Vlieland om ook daar weer een tijdelijke vaccinatielocatie te openen.

Vacinatiegraad

In totaal verwacht de GGD een paar honderd prikken te kunnen zetten. Schiermonnikoog wordt overgeslagen. De vaccinatiegraad is daar zo hoog dat een prikdag op dat eiland waarschijnlijk niets zou opleveren.