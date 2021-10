Steekincident in Leeuwarden: politie houdt twee verdachten aan

Politieagenten troffen woensdagavond een gewonde vrouw aan op de Voorstreek in Leeuwarden. Ze was slachtoffer geworden van een steekpartij. Nog diezelfde nacht kon de politie twee personen aanhouden: een 60-jarige man zonder een vaste woonplaats en een 45-jarige vrouw uit Veenwouden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.

Het incident vond mogelijk plaats bij industrieterrein De Zwette. De politie roept mensen op die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden.