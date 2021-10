Hou Friesland Mooi: "Beïnvloeding RIVM door windmolenindustrie is geen verrassing"

Die rapporten worden gebruikt bij de besluitvorming over de plaatsing van windmolens. De stichting Hou Friesland Mooi heeft zich jarenlang verzet tegen de komst van het windmolenpark Nij Hiddum-Houw bij Kornwerd. Voorzitter Annemieke Reitsma is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek.

Toenemende zorgen

"In de tijd waarin we tegen het park hebben gestreden, hebben we altijd gezegd: er is meer dan het RIVM beweert", zegt Reitsma. "Er zijn toenemende zorgen, ook van artsen, over de gezondheid van mensen die bij een park wonen, dus doe er iets mee."

Toen de stichting in beroep ging bij de Raad van State is er ingebracht dat de overheid het zogeheten voorzorgsbeginsel moet toepassen. Dit houdt in dat wanneer er twijfels zijn over milieuschade of over de gezondheid van mensen, dat het project dan niet kan worden uitgevoerd.

"Maar wanneer een instituut als het RIVM zegt: het is niet bewezen, dus het bestaat niet, dan volgt de Raad van State eigenlijk de lijn van het RIVM. En daarmee was dat argument van tafel", zegt Reitsma daarover.

Kansen

Maar nu de onderzoeken van het RIVM zijn beïnvloed door de windmolenindustrie, geeft dat misschien toch weer kansen voor de stichting. "We proberen nu beroep in te stellen bij de rechter om aan te geven dat de provincie en de gemeente Súdwest-Fryslân tekortschieten en omdat ze zich niet houden aan de richtlijnen van het Europese recht. Zo willen we dat Nij Hiddum-Houw niet in werking wordt gesteld."