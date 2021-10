Vliegclub Drachten voelt zich 'in de afgrond gedrukt' door huizenbouwplan

"Onderzoek van tienduizenden euro's van tafel geveegd"

Het steekt hem dat zijn club van diezelfde ELP in het verleden eerder met een kostenrealistisch plan moest komen voor de toekomst van het vliegveld. Dat hebben ze laten onderzoeken en dat heeft hun tienduizenden euro's gekost, vertelt Wetering. En nu wordt dat plan compleet van tafel geveegd. "Dit loopt dwars door afspraken heen die nog niet eens afgerond zijn."

Volgens Wetering is de nieuwe wethouder nog aan het uitzoeken of het mogelijk is alle gebruikers op de airstrip te behouden. "Wonderlijk dat de ELP nu met een plan voor woningbouw komt, terwijl ze een of twee jaar geleden nog een pleidooi hielden om de vliegtuigen in de lucht te houden."