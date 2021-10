Cambuur tegen amateurs van Ajax: "Als wij op 80 procent spelen, wordt het een vervelende avond"

Bij Cambuur staat Sonny Stevens gewoon onder de lat. Er zijn clubs die de tweede keeper minuten gunnen in het bekertoernooi, maar dat is bij Cambuur niet aan de orde geweest, zegt Stevens.

"Nee, helemaal niet. Ik heb in de voorgaande jaren ook gespeeld. Het zijn mooie potjes. We hebben nu geen idee wat we kunnen verwachten. Er is een nieuwe trainer. We hebben wat beelden bekeken, maar misschien gooit hij het hele team wel om. We moeten daar morgen op reageren. Maar deze wedstrijd moeten we winnen, ja. Er is ongetwijfeld niveau- en kwaliteitsverschil. Het is een cliché, maar we moeten morgen zo scherp mogelijk beginnen en proberen zo snel mogelijk te scoren."

Kritiek

Stevens kreeg de afgelopen week in voetbaltalkshows nogal wat kritiek. Hij zou schuldig zijn aan de derde goal van Feyenoord, het afstandsschot van Malacia. Die had hij moeten pakken, zo was de kern van die kritiek. Stevens daarover: "Is dat zo? Ik heb de goal geanalyseerd. Ik heb misschien een stapje naar rechts gezet en er zat een zwabber in de bal. Maar die programma's kijk ik niet naar. Als je antwoord wilt op die vraag moet je bij die programma's zijn."