Wadloopgids: 'ons eigen Dubai' Holwerd aan Zee moet er niet komen

Wilbrink was dinsdagavond bij de bijeenkomst in Holwerd naar aanleiding van een kritisch rapport van een ingenieursbureau over de haalbaarheid van de plannen. De plannen voor Holwerd aan Zee worden gewoon doorgezet, ook al zijn er veel zorgen over de haalbaarheid van het project. Meer dan honderd inwoners lieten zich daar bijpraten over de stand van zaken van het project. Maar is het project niet te groot? Kan het eigenlijk wel met het slik, en het doorbreken van de dijk?

Slikbak

Wilbrinks grootste zorgen zitten bij het slik. Dat komt door de eb- en vloedstroming van het water. Hoe verder van zee af, hoe meer slik er neerslaat. Er zijn nu al veel problemen met het slik, volgens Wilbrink. "Als je dan nog verder (van zee, red.) een inham maakt, dan weet je wel zeker dat daar een slikbak komt."

Schadelijk voor de natuur

Hij vraagt zich verder af hoe schadelijk dit is voor de natuur als je daar met graafmachines en betonmolens aan de gang gaat. Het gebied verdient meer bescherming, vindt hij.

Geen ruimte voor kritiek

Het kritische rapport van het ingenieursbureau wordt niet serieus genomen, vindt de wadloopgids. Er is geen ruimte voor kritiek. Het wordt eigenlijk een beetje lachend van de hand gedaan.

Dat de natuurorganisaties zoals It Fryske Gea en de Vogelbescherming hierin ook hun stem laten horen, begrijpt Wilbrink wel. Vroeger stonden ze buiten de deur en nu zitten ze aan tafel. Echter, hij vindt dat ze niet kritisch genoeg zijn. "Een ingenieursbureau heeft gezegd dat er allerlei problemen zijn. Dat dat zo makkelijk van de hand wordt gedaan, geeft wel een signaal."

Dubai

Hij gelooft dat het doorsteken van de dijk om het zeewater naar binnen te laten stromen, niet goed is voor de natuur en de geschiedenis van het gebied, en zeker niet voor het karakter van het oude cultuurlandschap binnendijks. "Dan hebben we ons eigen Dubai gemaakt, ontworpen op een tekentafel, in een landschap dat het juist waard is om te behouden en dat juist de basis kan zijn van bloeiende internationale waardering."

Geen krimpgebied meer

De voorstanders van Holwerd aan Zee hebben altijd gezegd dat het plan goed zou zijn tegen de leegloop in het gebied. Dat argument is achterhaald, want er is geen krimp meer. Wilbrink: "Op Funda zijn de zoekopdrachten verdubbeld vorig jaar voor huizen in Friesland. Met name bij die Waddenkust." In zijn woonplaats Paesens-Moddergat worden huizen ook heel snel verkocht.