Hoe oud is het scheepswrak op de Vliehors op Vlieland? Monumentenzorg doet onderzoek

"We kijken wat er in augustus is gevonden, het gaat om delen van een schip. Nu gaan we onderzoeken of het om een heel schip gaat of een deel. En we willen alvast wat inzicht krijgen in hoe oud het is", legt Josje van Leeuwen uit.

Op basis van de foto's konden ze al zien dat het om een schip ging. "We zagen ook dat er wel wat pengatverbindingen zijn gebruikt. Er was vrij weinig metaal zichtbaar en dat is een indicatie dat het echt een oud schip is. Vandaag doen we een soort tweede verkenning om te kijken wat het is."

Met een meetlint en een schep is ze bezig. "Ik ga het systematisch afprikken en dan hoop ik te vinden wat in augustus gezien is." Het onderzoek is wat lastig omdat er al een paar keer water overheen is gegaan en zo moeilijk is te vinden.

Hoe oud kan het zijn?

Dan de vraag: hoe oud kan het zijn? "Pengatverbindingen werden tot in de negentiende en zelfs begin twintigste eeuw nog gebruikt, dus het hoeft niet per se heel oud te zijn." Ze bekijken ook oud kaartmateriaal van Vlieland, toen ook het dorp West-Vlieland er nog was. "Daar is een haven op te zien, die was tot het einde van de zeventiende eeuw toegankelijk voor schepen. Het is lastig om aan de huidige topografie te koppelen, maar het zou kunnen dat dit schip daar ooit is vergaan. Daarna is het heel snel verzand en bedekt geraakt."

Op de Vliehors laten liggen

In Nederland worden archeologische vondsten zoveel mogelijk 'in situ' bewaard, dus op de vindplaats. "Dit schip ligt op de Vliehors op een veilige plek waar geen geulen zijn. Als archeologen zijn we daar blij mee. Mocht nou blijken dat het om een schip gaat en niet een stukje en het 'oud en behoudenswaardig' blijkt, dan heeft het de voorkeur om het goed af te dekken. Dan ligt het daar het beste, beter dan in een depot."

De uitslag van het onderzoek wordt over een paar weken verwacht.