Ricardo gaat Sinterklaas binnenhalen in Leeuwarden: "Ik ben een landverrader"

Brouwer is geboren en getogen in Leeuwarden en woont momenteel in Arnhem. In het verleden was hij in Leeuwarden actief voor het jongerenplatform Froeks TV. Later werkte hij ook voor de Kunstbende. Een beetje commentaar had hij wel verwacht toen hij op Twitter schreef dat hij Sint dit jaar ging binnenhalen. Maar dat de reacties soms zo fel waren, daar had hij niet op gerekend.

"Smerig baantje"

"Omdat er dit jaar in Leeuwarden alleen maar roetveegpieten te zien zijn, kreeg ik te horen dat ik aan het discrimineren ben", vertelt Ricardo. "Dat ik een landverrader ben, dat ik een smerig baantje heb en dat ik meedoe aan de mode van trendslaven 'uit het dorp tussen Weesp en Halfweg' (Amsterdam, red). Dat laatste vond ik nog wel creatief, maar laten we verder alsjeblieft normaal doen."