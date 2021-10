Stichting is bezorgd over toekomst van Friese staten en stinzen

Bearn Bilker, voorzitter van de stichting Staten en Stinzen, is bezorgd over de toekomst van de Friese staten en stinzen. "Er staan momenteel een paar in de verkoop, zoals Epemastate, dat voor vijf miljoen te koop staat, en ook landgoed Oranjestein in Oranjewoud staat te koop. En we weten van anderen dat die op de nominatie staan voor verkoop. De laatste jaren zijn ook enkele verkocht en het is niet duidelijk wat ermee gebeurt en of ze nog toegankelijk blijven."

Historie en culturele waarde

Volgens Bilker hebben staten eeuwenlang een bepaalde sfeer, geschiedenis en culturele waarde en ook verbinding met de omgeving zoals parken. "Als het in andere handen komt, weten we niet wat de toekomst is, houden ze voor zichzelf of komt er een magazijn in?" De afgelopen jaren zijn ook Rinsma State in Driezum en Stania State in Oentsjerk verkocht, beide aan een Rus. Pogingen om contact te krijgen lukken niet.