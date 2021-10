Sociëteit Eendragt in Makkum viert 200-jarig jubileum

"Eigenlijk was het vorig jaar oktober dat we 200 jaar bestonden, maar we hebben we een heel jubileumjaar, dus het kan nog net," zegt Albert van der Woude, lid van de sociëteit. Mensen kunnen nog steeds lid worden. Een nieuw lid wordt met boontjes aangenomen.

"Andere leden krijgen een wit en een bruin boontje en die worden in een pot gedaan. En als er dan een bruin boontje in de pot zit, gaat het feest niet door." Dat is volgens Van der Woude de laatste 199 jaar niet voorgekomen.

Netwerk

Het belang van de sociëteit zit vooral in de leden en het netwerk van die leden. "Die zitten in andere verenigingen en besturen en zo heb je snel contact." Naast het praten is ook het doen van spelletjes belangrijk. "We kaarten heel veel, zoals bridgen en klaverjassen."

Bij de receptie wordt ook een gevelbord onthuld.