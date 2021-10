Schiermonnikoog wil aardgasvrij worden en vraagt geld aan voor proef

Die wijk bestaat uit 147 woningen, een mix van koop- en huurhuizen, en zo kunnen gemeente, verhuurbedrijf WoonFriesland en huiseigenaren leren hoe ze samen de huizen kunnen verduurzamen. De gemeente wil ook samenwerken met de eilander energiecoöperatie, bedrijven en netbeheerder Liander.

Drie jaar geleden werd de aanvraag afgewezen omdat die niet volledig genoeg was. "Deze keer hebben we veel expertise ingehuurd en er veel tijd aan besteed om zo'n volledige aanvraag te doen dat het bijna niet meer mis kan gaan", zegt burgemeester Ineke van Gent.

De bewoners zijn gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan. In 2020 is het plan 'duurzaam eiland' gemaakt. Ook met het oog op de hogere gasprijzen en de discussie over de stroomkabel op het eiland.

De huizen in Nieuw Dokkum zijn grotendeels niet goed geïsoleerd. Daar is veel winst te halen, denkt de gemeente. Het Rijk heeft vijftig miljoen euro beschikbaar voor dergelijke projecten. Begin volgend jaar wordt duidelijk of de vraag wordt gehonoreerd.