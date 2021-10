Onrust bij cliënten Bildts zorgcentrum over nieuwe eisen voor huishoudelijke hulp

Ook directeur Ageeth Visser van Zorgcentrum Het Bildt merkt dat het nieuws van de andere huishoudelijke hulp op sommige cliënten flinke impact heeft. "Veel mensen zijn geschrokken en overstuur. En dat begrijpen we. Mensen hebben een keuze om te bekijken uit welke aanbieders ze kunnen kiezen."

Meer handen aan het bed

Ook medewerkers kunnen aangeven of ze over willen naar een andere aanbieder of bij de cliënt willen blijven. "Niemand komt op straat te staan. Er zijn acht medewerkers met een vast contract en zes met een tijdelijk contract tot half 2022. Maar bij het zorgcentrum is ook ruimte dat een huishoudelijke hulp breder wordt ingezet zodat verpleegkundigen meer ruimte krijgen om te doen waarvoor ze zijn opgeleid. Meer handen aan het bed."

Ze hadden niet ingeschreven omdat dat als kleine zorgorganisatie lastig is. "Een van de voorwaarden was dat we niet alleen voor de eigen regio Het Bildt konden kiezen. Het is te risicovol om aan continuïteit en leveringsplicht te voldoen in Waadhoeke, Harlingen en Terschelling."

De gemeente wil het voor 8 november weten. "We zijn druk bezig met de puzzel."