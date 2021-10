NAM wil kleine gasvelden verkopen: geen prioriteit meer

Of er belangstelling is om één van die vier bv's over te nemen, weet Atema niet. "Dit proces van herstructureren kost zeker een jaar, misschien wel langer", zegt Atema tegen RTV Noord. "Er moeten honderden overeenkomsten, licenties en vergunningen worden aangepast. Dat is monnikenwerk. Pas als de herstructurering klaar is, kijken we of er partijen zijn die de bv's over willen nemen."

Nieuwe strategie

"De kans dat we ze niet verkopen is reëel. Er is de afgelopen jaren weinig verkocht, maar we willen het wel proberen. Komt er een koper, dan is het een grote koper die gaat investeren. Als het niet wordt verkocht zullen we met de aandeelhouders een nieuwe strategie moeten maken en dan moeten we zelf investeren."

Alleen het Groningenveld, waar volgend jaar de gaskraan dichtgaat, en twee gasopslagen in Norg en Grijpskerk, vallen straks nog onder de NAM. De gasopslagen zijn de komende jaren nog nodig voor de gaslevering in Nederland.

Verder houdt de NAM zich alleen nog bezig met de sluiting van het gasveld in Groningen en de "afwikkeling van de aardbevingenproblematiek" daar.